Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot

Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.
Військова допомога, яку Німеччина планує в майбутньому передати Україні
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
Що про постачання пускових ЗРК Patriot говорять у Повітряних силах України
Прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону ухилився від прямої відповіді на те, чи прибули вже ці пускові установки в Україну.
Водночас він закликав дочекатися заяв вищого військового керівництва.
Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.
Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".
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