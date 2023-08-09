Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot

У новий пакет допомоги увійшли:

10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206;

6 525 снарядів калібру 155 мм;

Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

5 машин прикордонної охорони;

4 розвідувальних дронів VECTOR;

1163 біноклів;

6 тягачів 8x8 HX81 і 5 напівпричепів;

2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6;

100 кулеметів MG5;

40 тисяч аптечок.

Також зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.

Військова допомога, яку Німеччина планує в майбутньому передати Україні

Матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

80 000 захисних окулярів.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

Що про постачання пускових ЗРК Patriot говорять у Повітряних силах України

Прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону ухилився від прямої відповіді на те, чи прибули вже ці пускові установки в Україну.

Водночас він закликав дочекатися заяв вищого військового керівництва.

Patriot в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".