RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
  • 6 525 снарядов калибра 155 мм;
  • Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 5 машин пограничной охраны;
  • 4 разведывательных дрона VECTOR;
  • 1163 биноклей;
  • 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;
  • 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.

Военная помощь, которую Германия планирует в будущем передать Украине

  • Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 80 000 защитных очков.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Что о поставках пусковых ЗРК Patriot говорят в Украине

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уклонился от прямого ответа на то, прибыли ли уже эти пусковые установки в Украину.

В то же время он призвал дождаться заявлений высшего военного руководства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале "+2 Patriot от Германии".

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в Украине