Німеччина передала Україні Patriot, а Зеленський відвідав Румунію: новини за 10 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового

За даними Інституту вивчення війни, українські війська в ході наступальних операцій досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.

Росіяни вночі атакували південь України "Шахедами"

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування "шахедів", остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Путін навряд чи зважиться оголосити мобілізацію до виборів у березні, - британська розвідка

Як йдеться у зведенні розвідки Британії, президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року і російський диктатор Володимир Путін майже напевно знову балотуватиметься на них.

"Напередодні виборів Кремль майже напевно прагнутиме звести до мінімуму непопулярні політичні кроки. Тому вкрай малоймовірно, що якусь подальшу хвилю мобілізації буде реалізовано до президентських виборів у березні 2024 року", - зазначають у розвідці Британії.

Зеленський прибув із візитом до Румунії

Як повідомив президент Володимир Зеленський, він розпочав офіційний робочий візит до Бухаресту. Він зустрінеться з румунським колегою Клаусом Йоханнісом, сторони мають великий спектр тем для переговорів.

"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Цей візит принесе користь обом нашим народам", - написав Зеленський.

Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця 2023 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що особисто виступатиме за рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС на Європейській Раді у грудні.

"Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства", - додав він.

В Україну з Німеччини найближчими днями прибудуть 10 танків Leopard 1

За даними Міноборони Німеччини, українські військові отримають ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.

Також Німеччина посилить ППО України перед зимою, до пакета допомоги увійде Patriot.

РФ в окупації хоче організувати виробництво дронів, до роботи залучатимуть дітей

"Росіяни анонсували збірку бойових дронів на окупованій території - ховаються за спинами цивільних та залучають до цього дітей", - заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, на окупованій частині Запорізької області росіяни організовують виробництво бойових дронів. Вони влаштували міні-виробництво на базі "батальйону Судоплатова", де служать найманці з Росії.

СБУ та НАБУ прийшли до мера Мукачева: деталі обшуків

За даними джерел РБК-Україна, зранку 10 жовтня проходили обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.

Польща вирішила забрати у російського "Газпрому" частку газопроводу "Ямал-Європа"

За словами голови польського нафтового концерну Orlen Даніеля Обайтека, його компанія, ймовірно, візьме під контроль частину газопроводу "Ямал-Європа".

Наразі рішення залишається за Міністерством розвитку та технологій Польщі.

Ситуація в Ізраїлі

В Білому домі назвали Іран "співучасником" нападу ХАМАС на Ізраїль

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та надає їм і іншим терористичним угрупуванням у регіоні ресурси.

"Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає", - сказав Кірбі.

В Ізраїлі збираються призвати до 360 тисяч резервістів через напад ХАМАС

Зазначимо, що Ізраїль уже призвав 300 тисяч резервістів. Також додамо, що ЦАХАЛ забезпечує доставку до Ізраїлю військових резерву, які перебувають за кордоном.

Ізраїль ліквідував двох високопоставлених чиновників ХАМАС в Газі

Армія оборони Ізраїля шляхом повітряного удару ліквідувала так званого "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Секторі Гази.

Байден пригрозив тим, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього", - наголосив глава американської держави.