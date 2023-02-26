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Германия передала Украине новую помощь: что в нее вошло

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Германия, Воскресенье 26 февраля 2023 21:41
Германия передала Украине новую помощь: что в нее вошло Фото: Германия передала Украине новую помощь (wiki Biber)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, поступающие из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности", - говорится в заявлении.

Пока Германия отправила в Украину:

  • 9 мостоукладочных танков Biber;
  • 120 000 аптечек;
  • 28 грузовиков Zetros;
  • 10 зимних маскировочных сеток.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей способов транспортировки и дат до момента передачи. Однако в правительстве сообщили, что в Украину еще планируют направить 300 000 снарядов для зениток GEPARD.

Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 по 20 февраля 2023 года, составляет 2 558 391 406 евро.

Напомним, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить два батальона Leopard 2.

Кроме того, он отметил, что Украина сама будет решать, когда и как кончать войну.

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