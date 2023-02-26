Германия передала Украине новую помощь: что в нее вошло

Сегодня, 26 февраля, Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, поступающие из поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности", - говорится в заявлении.

Пока Германия отправила в Украину:

9 мостоукладочных танков Biber;

Biber; 120 000 аптечек;

28 грузовиков Zetros;

10 зимних маскировочных сеток.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей способов транспортировки и дат до момента передачи. Однако в правительстве сообщили, что в Украину еще планируют направить 300 000 снарядов для зениток GEPARD .