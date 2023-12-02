Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що отримають ЗСУ

До нового військового пакету увійшли:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

п'ять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за "зимовий" пакет допомоги від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.