UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зокрема, Берлін передав Києву 17 терміналів супутникового звʼязку

  • 1 антенний підсилювач;
  • 4 тягача HX81 і 4 причепа до них;
  • 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • запчастини .

Допомога Україні від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога