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Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Иллюстративное фото: Германия передала Украине новый пакет помощи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В частности, Берлин передал в Киеву 17 терминалов спутниковой связи

  • 1 антенный усилитель;
  • 4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;
  • 12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • запчасти .

Помощь Украине от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

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Военная помощь