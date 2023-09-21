Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

В частности, Берлин передал в Киеву 17 терминалов спутниковой связи

1 антенный усилитель;

4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;

12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

запчасти .

Помощь Украине от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

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