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Німеччина передала Україні нове військове обладнання та засоби для розмінування

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд Німеччини в п’ятницю, 14 серпня, оновив список наданої Україні військової допомоги. Також було передано обладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундестаг.

Судячи зі списку за останній тиждень Україна отримала два танки для розмінування WISENT 1. Раніше вже було передано чотири такі танки. Також було доставлено 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Українськім військовим було передано п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, про які йшла мова ще у лютому цього року, три розвідувальні безпілотники Vector, п'ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.

Німеччина підтвердила передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 від Данії та Норвегії.

Також було оновлено список допомоги, яку планується надати. Туди потрапили 40 бойових машин піхоти Marder, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Taurus для України

Нагадаємо, ще кілька місяців тому один з депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від російського вторгнення. Це сталося на тлі рішення Британії надати ЗСУ ракети Storm Shadow, які здатні знищувати цілі на відстані понад 250 кілометрів.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет, але влада ФРН не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

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