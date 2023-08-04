Германия передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования

Судя по списку за последнюю неделю Украина получила два танка для разминирования WISENT 1. Ранее уже было передано четыре таких танка. Также были доставлены 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Украинским военным было передано пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, о которых шла речь еще в феврале этого года, три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для охраны границы.

Германия подтвердила передачу Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 от Дании и Норвегии.

Также был обновлен список помощи, которую планируется предоставить. Туда попали 40 боевых машин пехоты Marder, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE и еще 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

Taurus для Украины

Напомним, еще несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от российского вторжения. Это произошло на фоне решения Британии предоставить ВСУ ракеты Storm Shadow, способные уничтожать цели на расстоянии более 250 километров.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, но власти ФРГ не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

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