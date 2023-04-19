Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T, - Spiegel

Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет.

Як підкреслює видання, поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.

Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:

стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,

радіолокаційна машина;

головний автомобіль.

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.

Зазначимо, в Україні більше десятка пускових установок IRIS-T.

Нагадаємо, перший примірник IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року. А Єгипет передав Україні вогневу частину.