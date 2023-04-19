Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T, - Spiegel

На Великдень, 16 квітня, Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет.
Як підкреслює видання, поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.
Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:
Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.
Зазначимо, в Україні більше десятка пускових установок IRIS-T.
Нагадаємо, перший примірник IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року. А Єгипет передав Україні вогневу частину.
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