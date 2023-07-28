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Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них

Ілюстративне фото: Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 13 розвідувальних дронів Vectror
  • 10 гусеничних всюдиходів 
  • 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та 

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5.

До того Берлін передав новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових ЗРК IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Окрім того, вже цього року Україна отримає від Німеччини дві передові системи ППО Skynex.

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Військова допомога