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Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним

Иллюстративное фото: Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое правительство.

В новый пакет помощи вошли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 и более 15 тысяч боеприпасов
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun
  • 13 разведывательных дронов Vectror
  • 10 гусеничных вездеходов
  • 2,6 тысячи дымовых снарядов

Также нашим войскам переданы машины скорой помощи и

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.

До этого Берлин передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Кроме того, уже в этом году Украина получит от Германии две передовые системы ПВО Skynex.

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