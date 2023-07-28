Германия передала Украине дроны, 6 зениток Gepard и тысячи патронов к ним

Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое правительство.
В новый пакет помощи вошли:
Также нашим войскам переданы машины скорой помощи и
Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи.
Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.
До этого Берлин передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.
Кроме того, уже в этом году Украина получит от Германии две передовые системы ПВО Skynex.
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