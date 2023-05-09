Німеччина передала спецтехніку українським рятувальникам
Українські рятувальники отримали 14 одиниць спеціальної техніки, яку передала Німеччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен у Twitter.
"Підрозділи ДСНС України щодня рятують людські життя, незважаючи на постійну небезпеку. Дуже рада, що разом з головою ДСНС Сергієм Круком відвідала Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та передала 14 одиниць спецтехніки з Німеччини", - написала дипломат.
Фото: Німеччина передала Україні спецтехніку для рятувальників (twitter.com/AnkaFeldhusen)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія разом з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1.
Також ми писали, що 18 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.
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