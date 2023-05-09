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Німеччина передала спецтехніку українським рятувальникам

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Вівторок 09 травня 2023 17:54
Німеччина передала спецтехніку українським рятувальникам Фото: Німеччина передала спецтехніку українським рятувальникам (twitter.com/AnkaFeldhusen)
Автор: Іван Носальський

Українські рятувальники отримали 14 одиниць спеціальної техніки, яку передала Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен у Twitter.

"Підрозділи ДСНС України щодня рятують людські життя, незважаючи на постійну небезпеку. Дуже рада, що разом з головою ДСНС Сергієм Круком відвідала Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та передала 14 одиниць спецтехніки з Німеччини", - написала дипломат.

Фото: Німеччина передала Україні спецтехніку для рятувальників (twitter.com/AnkaFeldhusen)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія разом з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1.

Також ми писали, що 18 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.

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