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Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів: де їх установлять

Фото: Німеччина передала Херсону сім потужних електрогенераторів (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Німеччина передала Херсону семеро потужних електричних генераторів, які встановлять на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Федеральна агенція з технічної допомоги Німеччини при фінансуванні Міністерства закордонних справ цієї країни приєдналася до забезпечення Херсона електрогенераторами", - заявив Янушевич.

За його словами, зокрема, три з них передадуть для потреб водопровідно-каналізаційного господарства міста, одне – на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три – для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна нещодавно отримала 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

Також повідомлялося, що ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у розмірі 100 млн. доларів.

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Херсонгенератор