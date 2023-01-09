Германия передала Херсону семь мощных генераторов: где их установят

Германия передала Херсону семь мощных электрических генераторов, которые установят на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По его словам, в частности, три из них передадут для нужд водопроводно-канализационного хозяйства города, один – на нужды Херсонского онкологического диспансера и еще три – для стабильной работы "Херсонтеплоэнерго".

"Федеральное агентство по технической помощи Германии при финансировании Министерства иностранных дел этой страны присоединилось к обеспечению Херсона электрогенераторами", - заявил Янушевич.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина недавно получила 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

Также сообщалось, что ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в размере 100 млн долларов.

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