Німеччина передала ДПСУ понад 40 вантажівок для покращення логістики на фронті (відео)

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина надала Україні значну підтримку у протистоянні російському вторгненню. Зокрема, Берлін передав широкий спектр озброєння та обладнання, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, зенітні установки Gepard, протитанкові ракети, гранатомети, кулемети, боєприпаси та броньовані машини.

Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли навчання в Німеччині з володіння зброєю та ведення бойових дій.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів буде призначено для України.

Також нещодавно Україна отримала від Німеччини нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.

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