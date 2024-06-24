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Германия передала ГПСУ более 40 грузовиков для улучшения логистики на фронте (видео)

Фото: ГПСУ получила от Германии 41 грузовик (скрин видео facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Германия передала Государственной пограничной службе Украины 41 грузовик, который улучшит логистику на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что Германия усилила боеспособность пограничных отрядов бригадного типа, предоставив 41 грузовик Mercedes Arocs.

Их торжественно передал Главе Госпогранслужбы Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

Как сообщают в ГПСУ, благодаря этим грузовикам будет улучшена логистика на фронте.

"Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министерки Анналены Бербок, за эту инициативу и реальную поддержку Украины и пограничной службы", - отметил генерал-лейтенант Сергей Дейнеко.

Помощь Украине от Германии

Следует отметить, что Германия оказала значительную поддержку Украине в противостоянии российскому вторжению. Берлин передал широкий спектр вооружения и оборудования, в том числе самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, зенитные установки Gepard, противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы, боеприпасы и бронированные машины.

Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии по владению оружием и ведению боевых действий.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов будет предназначена для Украины.

Также недавно Украина получила от Германии новую партию спецтехники по восстановлению энергетической инфраструктуры.

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ДПСУ