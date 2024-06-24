Германия передала ГПСУ более 40 грузовиков для улучшения логистики на фронте (видео)

Помощь Украине от Германии

Следует отметить, что Германия оказала значительную поддержку Украине в противостоянии российскому вторжению. Берлин передал широкий спектр вооружения и оборудования, в том числе самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, зенитные установки Gepard, противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы, боеприпасы и бронированные машины.

Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии по владению оружием и ведению боевых действий.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов будет предназначена для Украины.

Также недавно Украина получила от Германии новую партию спецтехники по восстановлению энергетической инфраструктуры.

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