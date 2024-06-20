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Україна отримала від Німеччини спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури

Україна, Четвер 20 червня 2024 14:55
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Україна отримала від Німеччини спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури Фото: Німеччина передала Україні спецтехніку для відновлення енергоінфраструктури (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала від Німеччини нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури. Це два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій GIZ.

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть у Харківську та Миколаївську області.

Підтримка Німеччини

З початку війни до 2022 року уряд Німеччини закупив і доставив енергетичні товари на суму понад 12 млн євро у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства, включно з цими ремонтними вантажівками. Крім того, трансформатори, генератори та сонячні панелі, надані німецькими компаніями, також були доставлені і зараз забезпечують електроенергією понад 550 тисяч людей в Україні.

З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт

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Крім того, Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро, у результаті чого загальна сума складе понад 275 млн євро. Усього у фонді акумульовано 545 млн євро

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