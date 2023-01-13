Німеччина не отримала жодного запиту від інших країн про постачання Україні Leopard

"Ми не говоримо "ні" передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що передача танків німецького виробництва без згоди самої Німеччини була б незаконною. Так, для цього потрібна згода федерального уряду.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек зазначив, що країна не повинна допустити зриву поставок Україні Leopard, тому Берлін має дозволити передачу цих танків іншими країнами.

Зазначимо, що Польща погодилася відправити в Україну роту танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Тим часом у Фінляндії також розглядають можливість передачі Україні танків Leopard.

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