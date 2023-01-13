Німеччина оголосить рішення щодо постачання Україні танків Leopard наступного тижня, - ЗМІ

За словами двох чиновників, знайомих з думкою німецького уряду, у зв’язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить поставити Leopard.

Очікується, що рішення буде прийняте до зустрічі високопоставлених чиновників оборони країн-союзників на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. Повідомляється, що на зустрічі міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надішле чітке повідомлення про Leopard.

Так, станом на четвер Німеччина ще не прийняла конкретного рішення, але, за словами іншого європейського чиновника, тиск на Німеччину щодо поставки танків зростає.

Видання пише, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового спротиву щодо відправлення танків Leopard або що він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія, відправити свої власні Leopard в Україну.

При цьому наразі незрозуміло, чи стосуватиметься рішення Німеччини лише дозволу іншим країнам передати Leopard Україні, чи сама Німеччина теж відправлятиме їх.

Нагадаємо, глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначала, що рішення про передачу Україні танків Leopard поки не ухвалено, але Берліну варто пристосовуватися до реалій.

Окрім того, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек наголошував, що влада Німеччини має дозволити іншим країнам передавати Україні танки Leopard.

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