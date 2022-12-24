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Німеччина оголосила про згортання програми економічної допомоги Ірану

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Берлін, Субота 24 грудня 2022 16:28
Німеччина оголосила про згортання програми економічної допомоги Ірану Фото: Німеччина згортає програму економічної допомоги Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральний уряд Німеччини оголосив про припинення підтримки торгівлі з Іраном на тлі порушення прав людини у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Мінекономіки оголосило, що інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво буде припинено. Це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів та програми зовнішньої торгівлі тощо.

"Винятки можуть бути дозволені лише з гуманітарних причин", - додали в міністерстві.

Обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році становив 1,76 млрд євро. З січня по вересень 2022 року він становив 1,49 млрд євро.

Раніше ми писали, що Іран намагається зберегти в таємниці майбутні наміри розширити постачання передової зброї до Росії для використання у війні проти України. Також Тегеран має намір розширити свій проект зі збагачення урану.

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