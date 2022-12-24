Германия объявила о сворачивании программы экономической помощи Ирану
Федеральное правительство Германии объявило о прекращении поддержки торговли с Ираном на фоне нарушения прав человека в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Минэкономики объявило, что инструменты финансирования внешней торговли и экономическое сотрудничество будут приостановлены. Это касается экспортных кредитов и инвестиционных гарантий, германо-иранского энергетического диалога, программы подготовки менеджеров и программы внешней торговли и т.д.
"Исключения могут быть разрешены только по гуманитарным причинам", - добавили в министерстве.
Объем германо-иранской торговли в 2021 году составил 1,76 млрд евро. С января по сентябрь 2022 года он составлял 1,49 млрд евро.
Ранее мы писали, что Иран пытается сохранить в тайне будущие намерения расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. Также Тегеран намерена расширить свой проект по обогащению урана.
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