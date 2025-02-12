Німеччина оголосила про передачу Україні близько 100 ракет для IRIS-T

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувся 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа.

США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Однак зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали не США, а Британія.

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки сьогоднішнього "Рамштайна". За його словами, Україна отримала дуже потужні пакети допомоги від партнерів.

Зокрема, Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів.

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