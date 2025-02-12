Германия объявила о передаче Украине около 100 ракет для IRIS-T

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги сегодняшнего "Рамштайн". По его словам, Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров.

В частности, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты различных видов.

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