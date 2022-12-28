"У неділю (1 січня 2023 року) Німеччина очолить військові сили НАТО найвищого рівня готовності, перевівши тисячі військових у режим готовності до розгортання протягом кількох днів", - сказано у ньому.

Зазначимо, що Об’єднана оперативна група підвищеної готовності (VJTF) НАТО була створена у 2014 році на основі зміцнених Сил реагування НАТО після незаконної анексії Росією Криму та криз на Близькому Сході.

"Німеччина є важливим союзником, і ми дякуємо Німеччині за очолення VJTF у 2023 році. Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу. VJTF є першим реагуванням НАТО та ключовою частиною нашої колективної оборони. Лідерство Німеччини є сильним проявом її відданості та можливостей", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Додамо, що керівництво та членство у VJTF змінюється щороку. У 2023 році сухопутні сили VJTF складатимуть близько 11 500 тисяч військовослужбовців. Загалом дев’ять членів НАТО (Бельгія, Чехія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія) візьмуть там участь.

Нагадаємо, голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман зазначила, що після закінчення війни Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО. Країна має бути зміцнена так, аби РФ більше не наважилася на нове вторгнення.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО.

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