Німеччина обіцяє захистити країни Балтії у разі агресії з боку Росії

Союзники по НАТО серед країн Балтії можуть покластися на Німеччину у разі будь-яких проявів агресії з боку Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на щорічній Балтійській конференції з питань оборони (ABCD) в столиці Таллінні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

За його словами, балтійські союзники можуть бути впевненими в тому, що Німеччина надасть їм військову допомогу для стримування Росії.

"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина бере на себе роль лідера", - сказав Пісторіус.

Міністр підтвердив, що у Литві буде розміщено 4000 німецьких військовослужбовців з їхніми родинами. Очікується, що бригади Бундесверу перебуватимуть там на постійній основі.

Він також запевнив Україну в довгостроковій підтримці Берліна в її захисті від Росії, а також попередив про "жахливі наслідки", якщо президенту РФ Владіміру Путіну вдасться досягти своїх цілей.

"Ми будемо стояти на боці українців стільки, скільки буде потрібно. Путін використовує підлі, злочинні й нелюдські методи (у війні проти України, - ред.)", - наголосив Пусторіус.

НАТО у Балтійському морі

Берлін запропонував НАТО перебрати на себе координацію військово-морськими силами альянсу в регіоні Балтійського моря. Головком ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак розповів, що для цієї мети призначений відповідний штаб.

За даними FT, наступного року НАТО проведе свої найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.