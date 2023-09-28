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Германия обещает защитить страны Балтии в случае агрессии со стороны России

Германия, Четверг 28 сентября 2023 12:43
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Германия обещает защитить страны Балтии в случае агрессии со стороны России Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Союзники по НАТО среди стран Балтии могут положиться на Германию в случае любых проявлений агрессии со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на ежегодной Балтийской конференции по вопросам обороны (ABCD) в столице Таллинне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По его словам, балтийские союзники могут быть уверены в том, что Германия предоставит им военную помощь для сдерживания России.

"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", - сказал Писториус.

Министр подтвердил, что в Литве будут размещены 4000 немецких военнослужащих с их семьями. Ожидается, что бригады Бундесвера будут находиться там на постоянной основе.

Он также заверил Украину в долгосрочной поддержке Берлина в ее защите от России, а также предупредил об "ужасающих последствиях", если президенту РФ Владимиру Путину удастся достичь своих целей.

"Мы будем стоять на стороне украинцев столько, сколько потребуется. Путин использует подлые, преступные и бесчеловечные методы (в войне против Украины, - ред.)", - подчеркнул Пусториус.

НАТО в Балтийском море

Берлин предложил НАТО взять на себя координацию военно-морскими силами альянса в регионе Балтийского моря. Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал, что для этой цели назначен соответствующий штаб.

По данным FT, в следующем году НАТО проведет свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Целью станет отработка отражения российской агрессии против одного из своих членов.

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