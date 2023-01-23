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Німеччина обіцяє якнайшвидше розглянути заявку щодо танків для України. Якщо вона надійде

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Німеччина, Понеділок 23 січня 2023 15:25
Німеччина обіцяє якнайшвидше розглянути заявку щодо танків для України. Якщо вона надійде Фото: Німеччина обіцяє якнайшвидше розглянути заявку щодо танків для України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина заявила, що ще не отримувала прохань про дозвіл на передачу німецьких танків Leopard 2 в Україну, проте Берлін наголосив, що у разі надходження такої заявки він якнайшвидше її опрацює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"До цієї години ми не отримали прохання... І якщо вони попросять, то є певна процедура. Я не можу вам сказати, чи це займе кілька днів, чи кілька місяців", - заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт.

Проте він пообіцяв, що будь-яка заявка яка надійде до Німеччини щодо танків для України буде "оброблена з необхідною швидкістю, яка потрібна, але, звичайно, також з необхідною ґрунтовністю, яку вимагають такі процедури".

Нагадаємо, МЗС Польщі передрік Німеччині міжнародну ізоляцію у разі відмови передати танки Україні.

Раніше ми писали, що Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків Leopard-2.

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