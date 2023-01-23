Німеччина обіцяє якнайшвидше розглянути заявку щодо танків для України. Якщо вона надійде
Німеччина заявила, що ще не отримувала прохань про дозвіл на передачу німецьких танків Leopard 2 в Україну, проте Берлін наголосив, що у разі надходження такої заявки він якнайшвидше її опрацює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"До цієї години ми не отримали прохання... І якщо вони попросять, то є певна процедура. Я не можу вам сказати, чи це займе кілька днів, чи кілька місяців", - заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт.
Проте він пообіцяв, що будь-яка заявка яка надійде до Німеччини щодо танків для України буде "оброблена з необхідною швидкістю, яка потрібна, але, звичайно, також з необхідною ґрунтовністю, яку вимагають такі процедури".
Нагадаємо, МЗС Польщі передрік Німеччині міжнародну ізоляцію у разі відмови передати танки Україні.
Раніше ми писали, що Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків Leopard-2.
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