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Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины. Если она поступит

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Германия, Понедельник 23 января 2023 15:25
Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины. Если она поступит Фото: Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Германия заявила, что еще не получала просьб о разрешении на передачу немецких танков Leopard 2 в Украину, однако Берлин подчеркнул, что в случае поступления такой заявки они как можно быстрее ее проработают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"До сих пор мы не получили просьбу... И если они попросят, то есть определенная процедура. Я не могу вам сказать, займет ли это несколько дней, или несколько месяцев", - заявил спикер Стеффен Хебестрейт.

Однако он пообещал, что любая заявка, которая поступит в Германию по танкам для Украины, будет "обработана с необходимой скоростью, которая нужна, но, конечно, также с необходимой основательностью, которую требуют такие процедуры".

Напомним, МИД Польши предрек Германии международную изоляцию в случае отказа передать танки Украине.

Ранее мы писали, что Польша намерена направить Германии официальный запрос по передаче Украины танков Leopard-2.

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