Німеччина найближчими днями передасть Молдові бронетранспортери "Піранья"
Німеччина 10 січня передасть Молдові перші одиниці бронетранспортерів "Піранья". Техніка призначена для модернізації повноважень Національної армії країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Молдови.
За даними відомства, Молдові буде передано 10 бронетранспортерів у рамках угоди, яка була підписана між міністерством оборони та німецькою стороною у жовтні 2021 року.
Відомо, що техніку використовуватимуть для підготовки військовослужбовців. Після неї військових направлятимуться до міжнародних миротворчих місій.
Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакету військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів .
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