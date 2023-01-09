Німеччина найближчими днями передасть Молдові бронетранспортери "Піранья"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Молдови.

За даними відомства, Молдові буде передано 10 бронетранспортерів у рамках угоди, яка була підписана між міністерством оборони та німецькою стороною у жовтні 2021 року.

Відомо, що техніку використовуватимуть для підготовки військовослужбовців. Після неї військових направлятимуться до міжнародних миротворчих місій.