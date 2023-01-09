Германия в ближайшие дни передаст Молдове бронетранспортеры "Пиранья"
Германия 10 января передаст Молдове первые единицы бронетранспортеров "Пиранья". Техника предназначена для модернизации возможностей Национальной армии страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Молдовы.
По данным ведомства, Молдове будет передано 10 бронетранспортеров в рамках соглашения, которое было подписано между министерством обороны и немецкой стороной в октября 2021 года.
Известно, что технику будут использовать для подготовки военнослужащих. После нее военных будут направляться в международные миротворческие миссии.
Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.