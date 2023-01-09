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Германия в ближайшие дни передаст Молдове бронетранспортеры "Пиранья"

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Молдова, Понедельник 09 января 2023 17:43
Германия в ближайшие дни передаст Молдове бронетранспортеры "Пиранья" Фото: флаг Молдовы (GattyImages)
Автор: Наталья Кава

Германия 10 января передаст Молдове первые единицы бронетранспортеров "Пиранья". Техника предназначена для модернизации возможностей Национальной армии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Молдовы.

По данным ведомства, Молдове будет передано 10 бронетранспортеров в рамках соглашения, которое было подписано между министерством обороны и немецкой стороной в октября 2021 года.

Известно, что технику будут использовать для подготовки военнослужащих. После нее военных будут направляться в международные миротворческие миссии.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

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