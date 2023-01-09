Германия в ближайшие дни передаст Молдове бронетранспортеры "Пиранья"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Молдовы.

По данным ведомства, Молдове будет передано 10 бронетранспортеров в рамках соглашения, которое было подписано между министерством обороны и немецкой стороной в октября 2021 года.

Известно, что технику будут использовать для подготовки военнослужащих. После нее военных будут направляться в международные миротворческие миссии.