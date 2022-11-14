Німеччина націоналізує одну з колишніх дочірніх компаній "Газпрому"

Згідно з заявою Міністерства економіки, федеральний уряд остаточно витіснить Росію з компанії й візьме на себе 100% акцій.

Починаючи з весни, дочірня компанія перебувала у фінансовій скруті через розв'язану Росією війну та санкцій проти країни.

"Причиною є надмірна заборгованість SEFE у торговельному балансі та пов'язана з цим загроза неплатоспроможності, що поставило б під загрозу безпеку постачання в Німеччині. Для того, щоб запобігти цій небезпеці та зберегти операційну діяльність SEFE, зараз буде здійснено зміну власника та стабілізовано роботу компанії", - додали у міністерстві.

Зазначається, що SEFE перебувала в довірчому управління з квітня, після того, як "Газпром" заявив про продаж, однак нова структура власності залишалася незрозумілою.