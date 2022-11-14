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Германия национализирует одну из бывших дочерних компаний "Газпрома"

Фото: Германия национализирует одну из дочерних компаний "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии планирует национализировать газовую компанию Securing Energy for Europe, являющуюся бывшей дочерней компанией российского "Газпрома". Все из-за угрозы безопасности поставок газа в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Aktuelle Nachrichten.

Согласно заявлению Министерства экономики, федеральное правительство окончательно вытеснит Россию из компании и возьмет на себя 100% акций.

Начиная с весны, дочерняя компания находилась в финансовых затруднениях из-за развязанной Россией войны и санкций против страны.

"Причиной является чрезмерная задолженность SEFE в торговом балансе и связанная с этим угроза неплатежеспособности, что поставило бы под угрозу безопасность поставок в Германии. Для того, чтобы предотвратить эту опасность и сохранить операционную деятельность SEFE, сейчас будет осуществлена смена владельца и стабилизирована работа компании ", - добавили в министерстве.

Отмечается, что SEFE находилась в доверительном управлении с апреля после того, как "Газпром" заявил о продаже, однако новая структура собственности оставалась непонятной.

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