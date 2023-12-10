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Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів

Фото: генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина наступного року планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів.

Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він. 

При цьому Бройер додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво. 

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів та офіцерів. Курс підготовки тривав понад шість тижнів.

9 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

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