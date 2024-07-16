UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина не надаватиме винищувачі Україні, в уряді пояснили причину

Фото: Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не надаватиме винищувачі Україні, оскільки це потребуватиме тривалого навчання для українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, якого цитує EurActiv.

"Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, незалежно від того, хто взагалі буде в змозі поставити такі літаки. Навіть якщо винищувачі виглядають так схоже ззовні, вони дуже відрізняються в управлінні. Йдеться про тривале навчання", - заявив Гебештрайт. 

Також зазначається, що у Німеччини немає жодного американського літака, оскільки їх Повітряні сили побудовані на базі винищувачів Eurofighter Typhoon.

Що передувало 

Перед цим лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині Фрідріх Мерц закликав до посилення підтримки Києва з боку Берліну. Зокрема він підтримав передачу бойових літаків

За словами Мерца, удари Росії по інфраструктурі України не можна взяти під контроль лише з землі. 

Також він відзначив, що питання поставок бойових літаків Україні у багатьох країнах вже є "розв'язаним питанням", у зв'язку з чим Німеччина "не може залишатись осторонь". 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні