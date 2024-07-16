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Германия не будет предоставлять истребители Украине, в правительстве объяснили причину

Фото: Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не будет предоставлять истребители Украине, поскольку это потребует длительного обучения для украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, которого цитирует EurActiv.

"Нет смысла передавать Украине разные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты. Даже если истребители выглядят так похоже внешне, они очень отличаются в управлении. Речь идет о длительном обучении", - заявил Гебештрайт. 

Также отмечается, что у Германии нет ни одного американского самолета, поскольку их Воздушные силы построены на базе истребителей Eurofighter Typhoon.

Что предшествовало

Перед этим лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц призвал к усилению поддержки Киева со стороны Берлина. В частности он поддержал передачу боевых самолетов

По словам Мерца, удары России по инфраструктуре Украины нельзя взять под контроль только с земли. 

Также он отметил, что вопрос поставок боевых самолетов Украине во многих странах уже является "решенным вопросом", в связи с чем Германия "не может оставаться в стороне". 

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