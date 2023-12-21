Німеччина надасть Україні "зимовий" пакет допомоги на понад 88 млн євро

Як повідомляється у спільній заяві МЗС та міністерства економіки Німеччини, допомога надається для посилення стійкості української енергетичної системи, оскільки Росія націлена на її інфраструктуру взимку.

Зазначається, що уряд Німеччини надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро:

Міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі - ред.);

Міністерство закордонних справ - 34,2 млн євро.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Також відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

Окрім того, минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.