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Германия предоставит Украине "зимний" пакет помощи более чем на 88 млн евро

Фото: Германия предоставит Украине "зимний" пакет помощи более чем на 88 млн евро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия через Европейское энергетическое сообщество предоставит Украине зимний энергетический пакет помощи на 88,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается в совместном заявлении МИД и министерства экономики Германии, помощь предоставляется для усиления устойчивости украинской энергетической системы, поскольку Россия нацелена на ее инфраструктуру зимой.

Отмечается, что правительство Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро:

  • Министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире - ред.);
  •  Министерство иностранных дел  34,2 млн евро.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

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Помощь Украине