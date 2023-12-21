Германия предоставит Украине "зимний" пакет помощи более чем на 88 млн евро

Как сообщается в совместном заявлении МИД и министерства экономики Германии, помощь предоставляется для усиления устойчивости украинской энергетической системы, поскольку Россия нацелена на ее инфраструктуру зимой.

Отмечается, что правительство Германии предоставляет Европейскому энергетическому сообществу еще 88,5 млн евро:

Министерство экономики и защиты климата выделяет 54,3 млн евро через KfW (немецкий государственный банк, по поручению немецкого правительства финансирующий программы развития во всем мире - ред.);

Министерство иностранных дел 34,2 млн евро.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Также известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

Кроме того, в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.