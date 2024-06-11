Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту: куди підуть гроші

Відповідну угоду підписав 10 червня від імені українського уряду глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Підписання відбулося у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка, генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників уряду Німеччини", - розповіли в міністерстві.

Зазначається, що кредитну угоду уклали голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники KfW - член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

Що передбачає угода

Термін кредитування становить 30 років, вказується в умовах, при цьому перші 10 років з них є пільговим періодом.

Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2% річних, розповіли в Мінфіні.

Спрямування грошей

За словами Кудрицького, отримані кредитні кошти буде направлено "на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні".

"Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі", - розповів глава правління "Укренерго".

Крім того, додав він, надане фінансування "допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога".

У Мінфіні зазначили, що загалом з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України від німецького уряду на бюджетну підтримку було залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро є грантовими коштами, та 0,3 млрд євро - кредитами.