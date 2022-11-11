Германия предоставит Украине один миллиард евро помощи: на что потратят деньги

Германия предоставит Украине один миллиард евро помощи для безопасности в киберпространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага Робина Вагенера, которое приводит Reuters .

"Часть этой суммы пойдет на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений", - заявил Вагенер.

Как сообщается, правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из федерального бюджета на 2023 год для поддержки Украины, при этом средства, в частности, будут направлены для обеспечения безопасности в киберпространстве.

"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит за рамки важных и необходимых поставок оружия", - сообщает Вагенер.

Дополнительные средства также будут направлены на поддержку гражданского общества в более широком регионе, включая защиту журналистов в Белоруссии, России и Украине. Денежные средства выделяются на фоне споров о том, следует ли Германии активизировать оказание военной помощи Украине, которая заявляет, что ей нужно наступательное боевое оружие, включая танки.

Как пишет Reuters, это стало победой партии "Зеленых", которая является самым решительным сторонником военной поддержки Украины с начала войны РФ против Украины. До этого партия выступала против поставки оружия в зоны конфликтов.