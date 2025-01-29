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Німеччина може ввести контроль на кордоні, скасований після введення "шенгену"

Німеччина, Середа 29 січня 2025 23:13
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Німеччина може ввести контроль на кордоні, скасований після введення "шенгену" Фото: Бундестаг схвалив ініціативу щодо обмеження міграції (bundestag de)
Автор: Наталія Гурковська

Бундестаг схвалив ініціативу щодо обмеження міграції у країні. Зокрема, вона стосується запровадження постійного прикордонного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як пише видання, у середу, 29 січня, "після запеклих дебатів" депутати схвалили запропонований блоком Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) документ із п’яти пунктів.

Ним запроваджується постійний прикордонний контроль, можливість відмови прохачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, які влада зобов'язала залишити країну.

У ході поіменного голосування "за" висловилися 348 депутатів, "проти" проголосували 345, утрималися ще 10. Крім консерваторів, документ підтримали також депутати "Вільної демократичної партії" та праві популістів з "Альтернативи для Німеччини". Перед голосуванням канцлер ФРН Олаф Шольц закликав не схвалювати заходи, які пропонуються опозицією.

Водночас, як зазначається, ухвалена резолюція не є обов'язковою для виконання федеральним урядом та державною владою в цілому.

Звідки виникла ідея про введення контролю на кордоні

Блок ХДС/ХСС виступив з ініціативою щодо посилення міграційної політики після ножової атаки в баварському Ашаффенбурзі, жертвою якої стали двоє людей, зокрема дворічна дитини.

Нагадаємо, через напад з ножем на групу дітей ясельного віку в парку Шенталь в Ашаффенбурзі 22 січня, загинули дворічна дитина та 41-річний чоловік, ще троє людей, серед яких дитина, зазнали поранень.

Ймовірний злочинець - 28-річний громадянин Афганістану до цього вже кілька разів потрапляв у поле зору поліції через виявлене ним насильство.

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