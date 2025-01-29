Германия может ввести контроль на границе, отмененный после введения "шенгена"
Бундестаг одобрил инициативу по ограничению миграции в стране. В частности, она касается введения постоянного пограничного контроля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как пишет издание, в среду, 29 января, "после ожесточенных дебатов" депутаты одобрили предложенный блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) документ из пяти пунктов.
Им вводится постоянный пограничный контроль, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которые власти обязали покинуть страну.
В ходе поименного голосования "за" высказались 348 депутатов, "против" проголосовали 345, воздержались еще 10. Кроме консерваторов, документ поддержали также депутаты "Свободной демократической партии" и правые популисты из "Альтернативы для Германии". Перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не одобрять меры, которые предлагаются оппозицией.
В то же время, как отмечается, принятая резолюция не является обязательной для выполнения федеральным правительством и государственной властью в целом.
Откуда возникла идея о введении контроля на границе
Блок ХДС/ХСС выступил с инициативой по ужесточению миграционной политики после ножевой атаки в баварском Ашаффенбурге, жертвой которой стали два человека, в том числе двухлетний ребенок.
Напомним, из-за нападения с ножом на группу детей ясельного возраста в парке Шенталь в Ашаффенбурге 22 января, погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще три человека, среди которых ребенок, получили ранения.
Предполагаемый преступник - 28-летний гражданин Афганистана до этого уже несколько раз попадал в поле зрения полиции.
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