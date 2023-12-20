Німеччина може вперше конфіскувати 720 млн євро російських активів

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро (788,9 млн доларів) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Spiegel .

Як пише видання, федеральна прокуратура Німеччини вже подала заяву до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні. Відомство планує повернути до державної скарбниці понад 720 мільйонів євро заморожених коштів, які були розміщені дочірньою компанією Московської фондової біржі в німецькій філії великого американського банку J.P. Morgan.

"Досі Німеччина лише заморожувала активи російських компаній з санкційного списку ЄС. Через те, що одна з компаній хотіла, щоб її гроші зникли, Федеральна прокуратура почала діяти: Гроші мають потрапити до державної скарбниці. Такого ще ніколи не траплялося", - розповідає видання.

Проблеми із застосуванням санкцій

Як розповідає Spiegel, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, більше половини активів заможних росіян "витекло" з ЄС ще до запровадження перших санкцій. Тоді, очевидно, не існувало адекватних законів, щоб дістатись до грошей росіян.

Для вирішення труднощів була створена "оперативна група" на чолі з колишнім координатором розвідки у Федеральній канцелярії Йоганнесом Гайсманом. Водночас "схеми" із заплутаною структурою компаній досі залишаються проблемою, оскільки це ускладнює доведення фактичного права власності.

Торік Німеччина оцінила загальну суму заморожених активів у трохи менш ніж п'ять мільярдів євро.

"Якщо Федеральна прокуратура виграє справу у Франкфурті-на-Майні, то понад 700 мільйонів євро надійдуть до федерального бюджету. Ці гроші не будуть призначені для конкретної мети. У минулому лунали заклики конфіскувати російські кошти і спрямувати їх на допомогу Україні", - відзначає видання.

Дочірня компанія хотіла вивести активи

До J.P. Morgan надійшло платіжне доручення, згідно з яким понад 720 мільйонів мали бути переведені на рахунок іншої дочірньої компанії Московської біржі, Національної клірингової корпорації, в Commerzbank. Однак задіяні банки не здійснили переказ.

"За словами слідчих у Карлсруе, можлива конфіскація грошей як кримінального злочину, оскільки платіжне доручення було спробою обійти санкції ЄС. Оскільки, схоже, немає надії на арешт злочинців, держава може конфіскувати гроші за рішенням суду", - відзначає Spiegel.

Використання заморожених активів РФ

Європейські та американські чиновники вивчають засоби вилучення доходів від російських активів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Наша країна разом із міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який дозволить конфіскувати активи країни-терориста. Кошти можуть бути спрямовані на відновлення нашої держави. Йдеться майже про 500 млрд доларів.

Як розповідало Financial Times, тим часом країни G7 вже наблизилися до конфіскації російських активів для їхньої передачі Україні.