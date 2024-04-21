Німеччина може віддати Україні обладнання зі своїх закритих енергооб'єктів, - Галущенко

Німеччина надала Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів. Україна може отримати устаткування, яке можна використати як донори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Насправді допомога йде постійно. Це і устаткування різного роду. Ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців у Литві зараз дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми змогли використати як донори для відновлення в Україні", - сказав міністр.

Галущенко зазначив, що також допомогу з устаткуванням для української інфраструктури надає Німеччина.

"Канцлер Німеччини запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можуть використовуватися", - заявив він.