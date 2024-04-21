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Німеччина може віддати Україні обладнання зі своїх закритих енергооб'єктів, - Галущенко

Київ, Неділя 21 квітня 2024 10:14
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Німеччина може віддати Україні обладнання зі своїх закритих енергооб'єктів, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина надала Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів. Україна може отримати устаткування, яке можна використати як донори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Насправді допомога йде постійно. Це і устаткування різного роду. Ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців у Литві зараз дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми змогли використати як донори для відновлення в Україні", - сказав міністр.

Галущенко зазначив, що також допомогу з устаткуванням для української інфраструктури надає Німеччина.

"Канцлер Німеччини запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можуть використовуватися", - заявив він.

Росія знову націлилася на енергетику

Російські війська після тривалої паузи відновили обстріли енергетики України. Росіяни атакують українські підстанції, а також теплову генерацію.

11 квітня була зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. Крім того, у Генштабі ЗСУ попередили, що росіяни готують провокації під чужим прапором на Запорізькій АЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія знищила майже всю теплову генерацію України.

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