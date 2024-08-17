Німеччина може урізати бюджетні витрати: що відомо та до чого тут Україна

Як повідомило FAZ з посиланням на внутрішні урядові документи та дані своїх джерел, міністр фінансів Крістіан Лінднер на початку серпня проінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса про скорочення видатків на допомогу Україні.

Йдеться про те, що допомога Україні буде надаватися лише з тих коштів, які вже передбачили в німецькому бюджеті - це 8 млрд євро цього року та 4 млрд євро наступного. Жодні інші додаткові заяви від німецького Міноборони, за даними FAZ, не будуть погоджуватися урядом.

В чому причина

У Німеччині існує так зване бюджетне гальмо - формальний ліміт для державного боргу, який не може переступати німецький уряд. Останні роки державний борг Німеччини лише зростав, досягнувши у 2023 році рекордного показника - 1,69 трильйона євро. У перерахунку на кількість жителів держборг становив 20 078 євро на душу населення. У першому кварталі 2024 року борг продовжив рости.

Збільшення держборгу, як зазначало Федеральне статистичне управління Німеччини, пов'язане зі зростанням витрат на спеціальний фонд Бундесверу для модернізації німецької армії та фінансування заходів для пом'якшення енергокризи, яку спричинила війна РФ проти України.

Тому ще минулого року в Берліні почали обговорювати різні варіанти скорочення витрат, щоб дотриматися формального ліміту, який становить 0,35% німецького ВВП. Так, наприклад, у федеральному бюджеті на 2024 рік було скорочено видатки на соцпідтримку безробітних.

Що буде з допомогою Україні

На сьогодні Німеччина посідає перше місце в ЄС за рівнем підтримки України. Як вже було згадано, вся німецька допомога, обіцяна в рамках вже закладених в бюджеті коштів, буде виділена Україні. Обмеження, якщо й будуть, то торкнуться виключно додаткових витрат.

Зокрема, представник німецького Міноборони генерал-майор Крістіан Фройдінг заявляв, що до кінця 2024 року Німеччина передасть Україні низку пакетів військової допомоги, до яких увійдуть чотири батареї ЗРК Iris-T, танки Leopard, зенітні установки Gepard, самохідні гаубиці PzH 2000 та RCH 155, а також багато іншого озброєння.

Водночас, за інформацією FAZ, німецький уряд працює з партнерами з "Групи семи", щоб фінансувати військову підтримку України коштом заморожених російських активів.

Як відомо, цього літа Євросоюз переказав в спеціальний фонд перші кошти, отримані від заморожених активів РФ, які будуть витрачені на військову підтримку та відбудову України. Проте на саміті у червні країни G7 домовилися про виділення 50 млрд доларів Україні коштом заморожених активів РФ, але наразі країни "сімки" продовжують обговорювати механізм.