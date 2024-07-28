У Німеччині запропонували позбавити деяких українців соцдопомоги
Опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу деяким українським біженцям. Йдеться про українців, які не працюють офіційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстена Ліннеманна в інтерв'ю медіагрупі Funke.
Він зазначив, що в Німеччині "шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати". На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.
"Зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу", - сказав опозиціонер.
Ліннеманн вважає, що Німеччині потрібні зміни у політиці. Він зазначив, що хоче "справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині - несправедливий".
"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50 відсотків українців працюють, а в Німеччині - лише 25 відсотків. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу", - заявив політик.
Ліннеманн наголосив, що українці захищають свободу німців, але при цьому він вважає, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина є одним з лідером з надання Україні військової допомоги. Берлін передав українській армії танки, артилерію, системи протиповітряної оборони та іншу зброю.
Крім того, Німеччина підтримує санкції проти Росії на рівні ЄС. Країна також прийняла тисячі українських біженців та надала тимчасовий захист.
Раніше РБК-Україна розповідало, чому у Німеччині працюють мало українських біженців.
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