З відповідною пропозицією виступив міністр фінансів Крістіан Лінднер, очільник ВДП. Він активно просуває цю ідею, говорячи про важливість бюджетної дисципліни для своєї електоральної бази.

Втім, позиція щодо допомоги Україні в німецькому уряді залишається суперечливою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у соцмережі X, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну, використовуючи заморожені російські активи. Однак, у Міністерстві закордонних справ України попередили про можливі маніпуляції з боку деяких політичних сил, зазначивши, що остаточні обсяги допомоги будуть визначені у листопаді.

Опитування громадян Німеччини

Загальне суспільне ставлення до питання також вказує на розкол у настроях. За даними квітневого опитування ZDF-Politbarometer, 42% німців підтримують збільшення військової допомоги Україні, тоді як 31% вважають за краще зберегти її на поточному рівні.

У політичному контексті на передвиборчому фронті партії правлячої коаліції стикаються з небезпечними викликами. За результатами останніх опитувань, усі три партії коаліції можуть не подолати прохідний бар'єр на місцевих виборах.

Праві та ліві політичні сили

Зазначається, що натомість популістські ліві та праві партії демонструють рекордні рейтинги, що створює ризик виходу "Альтернатива для Німеччини" з політичної ізоляції. Нагадаємо, саме ця політична сила чи не найбільше була пов'язана із російським впливом.

Директор Ініціативного Центру "Європейська Стійкість" (European Resilience Initiative Center) в Берліні Сергій Сумленний в коментарі для РБК-Україна пояснює, чому мотивація соціал-демократів складніша.

Сумленний зазначив, що вони досі вважають перемогу України над Росією і поразку Росії набагато гіршою ситуацією, ніж тривале знекровлення України. Він додав, що лідери соціал-демократів досі зберігають віру в те, що "велика Росія" є необхідним елементом світобудови.

"Шольц намагається грати на полі лівих та правих популістів, що фактично стоять на боці Москви. І не є несподіванкою, що його партія зараз знаходиться в такій кризі, тому що всі його рецепти електоральної політики хибні і токсичні", - пояснює Сумленний.

Також зазначається, що зараз у головній опозиційній партії ХДС обговорюють можливість співпраці на місцевому рівні з колишніми комуністами із партії "Союз Сари Вагенкнехт".

Позиція "Зелених"

В матеріалі йдеться, що позиція партії "Зелених", які офіційно підтримують Україну, також викликає питання. Вони не блокують рішення щодо скорочення допомоги, що свідчить про внутрішній розкол у партії: частина підтримує опір Москві, тоді як інша концентрується на соціальних і кліматичних проблемах.

Місцеві вибори стануть індикатором подальшого розвитку політичної ситуації в Німеччині, що має безпосередній вплив на Україну, особливо в контексті майбутньої фінансової підтримки.

Нагадаємо, що Шольц раніше відкинув звинувачення у тому, що Німеччина планує скоротити допомогу Україні.