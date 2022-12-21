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Німеччина не має наміру поставляти Україні ППО Patriot: пояснили причину

Фото: ППО Patriot Німеччина не має наміру поставляти Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не планує передавати Україні ППО Patriot через недостатню їх кількість у своєму розпоряджені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

Уряд Німеччини привітав передачу Україні американських протиракетних комплексів Patriot.

Водночас представник уряду Штеффен Гебештрайт наголосив, що Берлін не зможе передати вищезгадані системи ЗСУ. Після передачі трьох одиниць Patriot Польщі, Німеччина наразі не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.

Також німецький уряд привітав візит президента України Володимира Зеленського до США назвавши це добрим знаком.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці візиту президента України до США.

Тим часом як пише CNN, США у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

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