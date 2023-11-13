Німеччина до кінця року відправить Україні ще дві системи IRIS-Т, - посол

Посол нагадав, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на таку галузь як протиповітряна оборона, зокрема, це постачання таких систем як Gepard, IRIS-Т та Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т,", - сказав Єґер.

Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На думку посла, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.

Єґер зазначив, що Німеччина також робить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема йдеться про підтримку енергетичних спроможностей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", - наголосив він.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн. євро. Гроші підуть на відновлення країни.

Також нещодавно Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги . Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.