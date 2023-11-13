Германия до конца года отправит Украине еще две системы IRIS-Т, - посол

Посол напомнил, что поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на такую отрасль как противовоздушная оборона, в частности, поставки таких систем как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т", - сказал Егер.

Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По мнению посла, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Егер отметил, что Германия также вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических способностей.

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", - подчеркнул он.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.